Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr kam es in Nordhorn in der Albert-Schweitzer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Hyundai i10 am hinteren Kotflügel beschädigt. Ein daneben stehender Opel Corsa hatte ebenfalls Beschädigungen in gleicher Höhe, sodass davon auszugehen ist, dass dieser beim Einparken den Hyundai touchierte. Der oder die Unfallverursacher/in verließ den Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell