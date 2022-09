Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Aktionstag "Sicher Mobil"

Nordhorn (ots)

Am kommenden Mittwoch, den 21. September wird in Nordhorn ein Aktionstag "Sicher Mobil" zum Thema Ablenkung stattfinden. Von 9.15 Uhr bis 16.00 Uhr wird mit Unterstützung des Präventionsteams der Polizeiinspektion Emsland Grafschaft Bentheim ein Infostand in der Fußgängerzone in der Hagenstraße 10 in Nordhorn, aufgebaut. Unterstützt wird die Veranstaltung von einem PROMO Team des DVR (Deutschen Verkehrssicherheitsrat) zum Thema "Runter vom Gas"; welche hier explizit das Thema Ablenkung, unter anderem an einer Multimediasäule, thematisieren. Auch werden 35 Stühle mit Kreuzen am Infostand aufgestellt. Diese sollen auf die Vielzahl der tödlichen Verletzten Personen bei Verkehrsunfällen in unserer Polizeiinspektion aufmerksam machen und zur umsichtigen Teilnahme am Straßenverkehr sensibilisieren.

