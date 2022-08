POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Samstag zwischen 17.15 Uhr und 18.40 Uhr schlugen unbekannte Täter in der Straße Am Pulverturm die Scheibe der Beifahrerseite eines PKW ein und entwendeten vom Beifahrersitz eine Geldbörse samt Inhalt. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

