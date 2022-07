Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kinderferienpassaktion des Polizeikommissariat Meppen

Meppen (ots)

Heute trafen sich aus der Samtgemeinde Lathen 20 Kinder im Alter von 10-15 Jahren beim Polizeikommissariat in Meppen. Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung wurden die Kids in zwei Gruppen eingeteilt und hatten die Möglichkeit bei der Wasserschutzpolizei das Polizeiboot unter die Lupe zu nehmen. Im Anschluss konnte man einen Blick auf den Streifenwagen, die Kriminaltechnik, die Wache und die Zellen werfen. Die Kinder bekamen so einen exklusiven Einblick in die Arbeit und die Technik der Polizei. Nach diesem kleinen Einblick stand die Entscheidung für die berufliche Laufbahn fest. Morgen sind Kinder aus der Gemeinde Geeste, am Donnerstag aus der Stadt Meppen und am Freitag aus der Gemeinde Twist beim Polizeikommissariat Meppen und können sich ebenfalls auf einzigartige Einblicke bei der Polizei freuen. Die Termine sind bereits komplett ausgebucht. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es sicherlich nochmal weitere Termine geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell