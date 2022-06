Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf/Herbrum/Dörpen - Zeugen gesucht (Ergänzung Ortschaften)

Aschendorf/Herbrum/Dörpen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Rheder Straße in Aschendorf sowie in den Ortschaften Herbrum und Dörpen mehrere Mülltonnen umgekippt, die zur Abholung bereitgestellt wurden. Dadurch lagen die Tonnen zum Teil auf der Straße, wodurch der Verkehr gefährdet wurde. Ein niederländischer Fahrer eines VW Amarok übersah hierbei eine, auf der Emsbrücke abgestellte, Mülltonne. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden am Fahrzeug entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

