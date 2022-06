Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümerin oder Eigentümer gesucht

Meppen (ots)

Am 3. Juni wurde ein Jungenfahrrad der Marke 'Mulino' (siehe Fotos) in Meppen am Schullendamm (Nähe der Westfalen-Tankstelle) aufgefunden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer des Tretrollers. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell