POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Einbruch gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag sind bislang unbekannte Täter in ein unter anderem als Vereinsheim genutztes Gebäude an der Straße Industriegebiet Süd in Papenburg eingebrochen. In einem Raum kam es zu Farbschmierereien durch die Täter. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie einen Schlüssel. Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 210 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

