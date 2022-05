Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand in Küchen

Meppen (ots)

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Esterfelder Stiege in Meppen alarmiert. In der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses geriet vermutlich der Kunststoffgriff eines Messers auf einer eingeschalteten Herdplatte in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Meppen und Haren waren mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Herd sowie am Fliesenspiegel in Höhe von etwa 5000 Euro.

