Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Mauer in Tiefgarage beschädigt

Spelle (ots)

Sowohl zwischen dem 15. und dem 17. September als auch zwischen dem 2. und dem 3. Oktober kam es in einer Tiefgarage an der Schapener Straße in Spelle jeweils zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken die an der Zufahrt entlang verlaufende Betonmauer. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell