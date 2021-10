Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Unfallflüchtiger gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Mittwoch gegen 8.15 Uhr kam auf der Veldhausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Roller in Richtung Schulstraße. In Höhe der dortigen Sparkasse fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer vom Parkstreifen auf die Straße und übersah den jungen Mann auf seinem Roller. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rollerfahrer so stark abbremsen, dass dieser stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

