Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - Radfahrer von Zug erfasst

Lehe (ots)

Am Sonntagabend wurde am Bahnübergang "Kleiner Esch" ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von einem Zug erfasst und dabei getötet. Der Mann fuhr gegen kurz nach 19 Uhr in Richtung Schulbrink. Dabei überquerte er die Gleise trotz geschlossener Schranke. Ein Intercity erfasste den Unbekannten und tötete ihn auf der Stelle. Trotz intensivster Bemühungen der Polizei, konnte die Identität des Mannes bislang nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Dienststelle in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

