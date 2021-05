Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kiosk

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk an der Rheiner Straße eingedrungen. Sie schlugen die Glastür mit einem Gullideckel ein und entwendeten Zigaretten im Wert mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell