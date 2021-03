Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Drei Personen bei Unfall verletzt

Twist (ots)

Am Samstag kam es auf der Straße Alt-Hesepertwist zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die 37-jährige Fahrerin eines Audi war gegen 12.30 Uhr in Richtung Twist-Bült unterwegs. Aufgrund eines starken Hagelschauers und der daraus resultierenden glatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin sowie ihre vier und sieben Jahre alten Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.500 Euro.

