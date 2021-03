Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/Geeste - Unfallserie auf Autobahn nach Hagelschauern

Wietmarschen/Geeste (ots)

Am Samstag kam es nach teils ergiebigen Hagelschauern und daraus resultierenden glatten Straßen auf der A 31 zwischen Wietmarschen und Geeste zu mehreren Verkehrsunfällen. Insgesamt verzeichnete die Autobahnpolizei Lingen zwischen 11 und 15.30 Uhr acht Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. In allen Fällen gerieten die Fahrzeugführer aufgrund der plötzlich auftretenden Straßenglätte mit ihren Autos ins Schleudern und stießen gegen die Schutzplanken. In einem Fall, der sich in Höhe Geeste gegen 15.15 Uhr ereignete, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Der Verkehr konnte jeweils an den Unfallstellen vorbeigeführt werden, sodass es zu keinen nennenswerten Stauungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell