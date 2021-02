Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Mehrere Einbrüche bei Unternehmen

Niederlangen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es im Industriegebiet in Niederlangen zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Lagerhalle eines Unternehmens am Renkenberger Weg ein. Sie entwendeten diverses Werkzeug, fünf Sätze Reifen sowie mehrere Liter Diesel-Kraftstoff. Bei einem weiteren Unternehmen am Renkenberger Weg beschädigten die Täter ein Schloss und begaben sich auf das Gelände. Beute machten sie hier vermutlich nicht. An der Straße Feldkoppel entwendeten die Täter mehrere Reifen samt Felgen aus dem Container einer Firma. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

