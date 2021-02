Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Grauer Dacia Duster beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ist es an der Lingener Straße in Höhe einer dortigen Fleischerei zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer Dacia Duster an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell