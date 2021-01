Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Fahrradunterstand beschädigt

Aschendorf (ots)

Aschendorf - Fahrradunterstand beschädigt Zwischen Sonntag und Dienstag ist es zu einem Verkehrsunfall an der Bokeler Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mit seinem PKW gegen einen Pfeiler des Fahrradunterstandes am dortigen Schulgelände. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Verursacher möglicherweise mit einem dunkelblauen Audi A6 Avant, Baujahr 1999-2001, unterwegs gewesen sein. Der PKW dürfte am Fahrzeugheck einen erheblichen Schaden aufweisen. Der entstandene Sachschaden am Fahrradunterstand wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell