Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallzeugen gesucht

LingenLingen (ots)

Am Freitag kam es auf der Otto-Hahn-Straße im Ortsteil Bramsche zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW war gegen 7 Uhr in Richtung der Straße Kötterhook unterwegs. Als er einen Roller überholte, touchierte er den 17-jährigen Fahrer mit dem Außenspiegel am Arm. Dadurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

