Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gefährdung des Straßenverkehrs

LingenLingen (ots)

Am Donnerstag vergangener Wochen ist es an der Nordlohner Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Eine Mutter und ihre beiden sieben- und achtjährigen Kinder überquerten gegen 17.10 Uhr in Höhe des Sportplatzes bei grüner Fußgängerampel die Straße. Obwohl bereits zwei Autofahrer ordnungsgemäß vor der roten Ampel angehalten hatten, fuhr ein in BMW-Fahrer an ihnen vorbei und gefährdete dabei die Mutter und ihre Kinder. Ohne anzuhalten fuhr der Mann dann in Richtung Lohne weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

