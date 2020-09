Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - Drei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Oberlangen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus gekommen. Drei Kinder zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der 50-jährige Fahrer des Schulbusses war gegen 07.45 Uhr aus Haren kommend in Richtung Niederlangen unterwegs, als er aufgrund der tiefstehenden Sonne mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidierte. Drei Kinder zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Ein Kind wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Erste Schätzungen belaufen sich auf rund 20.000 Euro.

Die unverletzten Kinder wurden durch einen Ersatzbus, als auch durch am Unfallort hinzukommende Eltern in die umliegenden Schulen gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell