Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sexueller Übergriff

Papenburg (ots)

Gestern Abend, gegen 22.45 Uhr, kam es in einem Waldstück zwischen den Straßen Erste Wiek und Lüchtenburg in Papenburg zu einem sexuellen Übergriff. Während eines Spazierganges wurde das 28-jährige weibliche Opfer von einer bislang unbekannten Person von hinten angegriffen. Der Täter zerriss dabei die Kleidung der Frau. Das Opfer konnte sich eigenständig losreißen und flüchten. Die Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

