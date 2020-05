Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfall im Baustellenbereich

Geeste (ots)

Am frühen Sonntagabend ist es auf der A31 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall kurz vor der Anschlussstelle Geeste gekommen. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer wurde dabei verletzt.

Im Bereich der dortigen Baustelle war es gegen 18.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Der Verkehr stockte, so dass die Fahrzeuge abbremsen mussten. Dies erkannte eine 53-jährige PKW-Fahrerin zu spät und prallte gegen einen Citroen. Dieser wurde anschließend gegen einen weiteren PKW geschoben. Durch die Kollision zog sich der 40-jährige Fahrer des Citroen Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 14.500 Euro.

