Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pkw beschädigt

Sögel (ots)

Am Sonntag in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr, wurde ein hinter einem Wohn-und Geschäftshaus der Clemens-August-Straße, in Sögel, geparkter grauer Pkw von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug beschädigt. Der geparkte Pkw wurde im hinteren rechten Bereich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Hümmling-Sögel, Tel. 05952/93450, in Verbindung zu setzen.

