POL-EL: Geeste - Mehrere Kanister mit Altöl entsorgt

Geeste (ots)

Am vergangenen Samstag wurden auf dem Parkplatz der B70 in Höhe des Speicherbeckens mehrere Kanister mit Altöl festgestellt. Diese wurden dort offensichtlich illegal entsorgt. Wann die Kanister dort abgestellt worden sind, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Entsorger des Abfalls, nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen.

