Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Bahnschranke beschädigt

Fresenburg (ots)

Am Samstag vergangener Woche um ca. 13:30 Uhr ist es in Fresenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überquerte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den Bahnübergang an der Mittelstraße. Vermutlich kollidierte er dabei mit einem dortigen Schrankenbaum, sodass dieser erheblich beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932/72100.

