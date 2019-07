Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Baumaschinen durch Feuer beschädigt

Haren (ots)

Gestern Abend geriet gegen 19:40 Uhr ein ca. 25 qm großer Grünstreifen an der Altenberger Straße in Brand. Die an einem dortigen Baustellenbereich abgestellten Baumaschinen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr aus Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand zügig ab. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Möglicherweise kommt Brandstiftung als Ursache in Frage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum sich unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

