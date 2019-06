Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorräder zusammengestoßen

Meppen (ots)

Am Freitagabend ist es auf dem Helter Damm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Gegen 20.50 Uhr war ein 55-jähriger Mann aus Haselünne mit seinem Motorrad in Richtung Helte unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er bei nicht angepasster Geschwindigkeit auf Rollsplitt die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Motorradfahrer konnte noch ausweichen. Eine 53-jährige Frau, ebenfalls auf einem Motorrad, konnte einen Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Der Verursacher wurde leicht, die 53-Jährige schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell