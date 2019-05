Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Beim Linksabbiegen mit entgegenkommenden Autofahrer kollidiert - rund 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

In der Friedrichsfelder Straße, an der Einmündung zur Vogesenstraße, kam es am Montag, gegen 18:40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Autofahrer. Ein 30-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Schwetzingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Vogesenstraße abbiegen. Beim Abbiegen nahm er allerdings einem entgegenkommenden 78-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Verletzungen zog sich glücklicherweise keiner zu. An den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell