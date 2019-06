Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ungarisches Auto nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch ist es an der Fullener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.40 Uhr war der Fahrer eines gräulicher Opel Astra mit ungarischem Kennzeichen in Richtung Meppen unterwegs. Im Bereich der sogenannten Lambertsbrücken kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Verkehrszeichen. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell