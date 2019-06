Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Missglücktes Überholmanöver

Emlichheim (ots)

Am Mittwoch ist es auf der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein schwarzer BMW mit Stufenheck überholte dort gegen 16 Uhr einen vor ihm in Richtung Emlichheim fahrenden Klein-Lkw, obwohl ihm ein VW Golf entgegenkam. Die 40-jährige Frau aus Ringe wich auf den Grünstreifen aus und stieß dort gegen einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden an ihrem Golf. Der Fahrer des BMW entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

