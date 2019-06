Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fahrer eines dunklen PKW gesucht

Meppen (ots)

Die Meppener Polizei sucht Zeugen nach einer Nötigung im Straßenverkehr.

Gestern Nachmittag fuhr ein 37-jähriger Meppener den Helter Damm in Richtung Meppen. Der Fahrer eines dunklen PKW, vermutlich ein Ford, fuhr dabei immer wieder sehr dicht auf. Auf dem dortigen Bahnübergang überholte der unbekannte Fahrer und scherte anschießend so dicht wieder ein, dass der Mann aus Meppen einen Zusammenstoß nur durch eine starke Bremsung verhindern konnte. Dabei stieß er beinahe mit den Signalanlagen des Bahnüberganges zusammen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Industriestraße fort

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

