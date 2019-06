Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Renault Megane beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde in der Taunusstraße ein brauner Renault Megane an der Fahrerseite beschädigt. Der PKW stand am dortigen Fahrbahnrand. Der Schaden könnte möglicherweise durch einen Radfahrer verursacht worden sein. Dieser entferne sich anschließend, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

