Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste/Dalum - Einbrecherbande unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Geeste/Dalum (ots)

In der Nacht zu Freitag ereigneten sich in der Ölwerkstraße in Dalum gleich mehrere Transporteraufbrüche, bei denen es die Täter einer unbekannten Bande auf die hochwertigen Werkzeuge in den Firmenfahrzeugen abgesehen hatten.

Wie die Beamten der Polizeiinspektion Lingen/Grafschaft Bentheim während der Tataufnahme am Freitagmorgen feststellte, waren die Einbrecher auf gleich drei Betriebshöfen in der Ölwerkstraße und der Daimlerstraße aktiv.

Gezielt verschafften sie sich über die Zäune der rückwärtigen Hofbereiche Zugang zum jeweiligen Gelände und suchten direkt die Stellplätze der Transporter auf. Die Diebe stachen zuerst mit einem Stechwerkzeug auffällige Löcher in die seitlichen Schiebetüren (siehe Bildaufnahmen), um dann durch die entstandenen Einschnitte direkt auf die Seilzüge der Türöffnungen einzuwirken.

Offenbar arbeiteten hier Profis, denn in zehn Fällen gelangen die Türöffnungen. Aus den Firmenfahrzeugen wurden bestückte Werkzeugkoffer u.a. von den Herstellern Hilti, Würth und Makita abgeladen und entwendet. Neben den jeweiligen Beschädigungen an den Fahrzeugen entstanden noch weitaus höherer Schäden durch die Mitnahme der Werkzeuge. Die Polizei schätzt den jeweiligen Sachschaden pro Fahrzeug auf mehrere tausend Euro. Die gesamte Schadenshöhe steht derzeit nicht fest, da eine komplette Auflistung noch erfolgen muss.

Außerdem prüft die Polizei einen Tatzusammenhang mit einem weiteren Firmeneinbruch. Nicht unweit von den drei o.g. Tatorten entfernt wurde der Einbruch in eine Werkstatthalle an der Daimlerstraße aufgenommen. Nachdem die Täter ein Werkstattfenster aufgehebelt hatten, entwendeten sie ebenfalls hochwertige Werkzeuge aus der Lagerhalle. Die Firmentransporter waren hierbei nicht angegangen worden.

Da es in den letzten Wochen wiederholt Aufbrüche von Transporterfahrzeugen in Wohngebieten der Ortschaften Meppen, Haselünne, Spelle und Freren, sowie in der Grafschaft Bentheim in Nordhorn, Bad Bentheim, Schüttorf und Neuenhaus gab, wird auch hierzu ein Tatzusammenhang geprüft.

Die Polizei in Lingen sucht nun Zeugen, die auffällige Fahrzeuge oder Personen in der Tatnacht in Dalum beobachten konnten und bittet darum, sich unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Weiterhin bittet die Polizei um sofortige Meldung, falls sich Personen an geparkten Transportern zur Nachtzeit zu schaffen machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell