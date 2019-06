Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Diesel gestohlen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter den Tankdeckel eines LKW auf und stahlen den Dieselkraftstoff. Der LKW stand dabei auf einem Parkplatz an der Meppener Straße in Fahrtrichtung Papenburg. Neben dem Kraftstoff wurden auch die Rückleuchten abmontiert. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

