Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Exhibitionist am De-Witt-See - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag, gegen 13.30 Uhr, zeigte sich ein bisher unbekannter Mann zwei 14-jährigen Mädchen in schamverletzender Weise. Die Jugendlichen fuhren mit ihren Rädern auf dem Weg zwischen dem Kleinen- und Großen De-Witt-See. Auf einer Parkbank an der dortigen Brücke saß ein Mann. Als die Mädchen die Parkbank passierten, hatte der Mann seine Hose geöffnet und onanierte. Die 14-Jährigen informierten die Polizei. Der Täter ist ca. 30-35 Jahre alt, schlank und ca. 1,80 groß. Er trug eine verwaschene Jeanshose und eine graue Kapuzenjacke. Sein silberfarbenes Fahrrad hatte er an das Geländer der Brücke gelehnt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verdächtigen machen können. Insbesondere einen weiteren Mann, der mit seinem Rad kurz vor den Mädchen an dem Verdächtigen vorbeigefahren ist, als dieser allerdings noch bei seinem Fahrrad stand. Hinweise an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (528)

