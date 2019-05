Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dornbusch: Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Viersen-Dornbusch (ots)

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 21.30 und 09.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen landwirtschaftlichen Betrieb auf der Lobbericher Straße in Dornbusch ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Türen zweier Lagerhallen und stahlen Werkzeug und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (526)

