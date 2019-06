Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schulhofwerkstatt - Projekt für mehr Verkehrssicherheit an Grundschulen

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Mit einem gemeinsamen Präventionskonzept wollen Polizei, Verkehrswacht und Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen in Not die Fahrräder an den Lingener Grundschulen sicherer machen. Finanziert wird das Projekt mit 1000 Euro aus dem Budget des Kinder- und Jugendparlamentes (KiJuPa) Lingen.

Seit jeher ist es der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim ein besonderes Anliegen, die Sicherheit unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer weiter zu optimieren.

Ein Baustein der Verkehrspräventionsarbeit bei Grundschülern ist dabei die traditionelle Sicherheitsüberprüfung der Fahrräder auf den Schulhöfen. Die Polizei schaut sich dabei alle Zweiräder der Schülerinnen und Schüler unsere beiden Landkreise sehr intensiv an. Nicht selten werden dabei zwar kleine, die Verkehrssicherheit allerdings massiv beeinflussende Mängel festgestellt. Die begehrte Plakette erhalten die Kinder im Nachgang nur dann, wenn ihre Eltern die Schäden behoben oder die fehlenden Anbauteile nachgerüstet haben.

In vielen Fällen werden diese, meist mit wenigen Handgriffen zu erledigenden Arbeiten, jedoch trotz des von den Polizistinnen und Polizisten ausgefüllten Mängelberichtes nicht durchgeführt. Dies hat dann regelmäßig zur Folge, dass die Kinder auch weiterhin mit nicht verkehrssicheren Fahrrädern unterwegs sein müssen.

Polizeioberkommissarin Sabine Dickebohm vom Präventionsteam der Polizei in Lingen wollte sich mit diesen Zuständen nicht länger abfinden. Sie hatte die Idee, den Kindern die Reparatur ihrer Fahrräder noch direkt auf dem Schulhof zu ermöglichen.

Unter dem Projektnamen "Schulhofwerkstatt" werden diese Serviceleistungen ab September dieses Jahres zunächst an 17 der 38 Lingener Grundschulen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter der Verkehrswacht Lingen und der Werkstatt für Menschen in Not haben sich dem Projekt angeschlossen. Sie werden die Kleinstreparaturen nun direkt nach Feststellung der Mängel noch auf den Schulhöfen durchführen. "Neben den hochengagierten Mitarbeitern beider Institutionen gilt mein Dank vor allem dem Kinder- und Jugendparlament aus Lingen. Nur Dank ihrer unbürokratischen finanziellen Unterstützung konnten wir das Projekt so schnell verwirklichen", so Sabine Dickebohm bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell