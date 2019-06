Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unfallflucht auf Bundesstraße

Haselünne (ots)

Gestern Nachmittag ist es gegen 14:25 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unbekannte Fahrer eines blauen Skoda fuhr die Lingener Straße in Richtung Bawinkel. In Höhe der Kreuzung der B402 überholte der unbekannte Fahrer mehrere Autos, die dort an der roten Ampel hielten. Trotz Rotlicht überquerte er die Kreuzung und kollidierte dabei mit einem Transporter. Der Verursacher hielt kurz an, fuhr dann jedoch unerlaubt in Richtung Lingen davon.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell