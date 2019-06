Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - 60-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Rastdorf (ots)

Gestern Nachmittag ist es um 14:20 Uhr auf der Loruper Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Die 60-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Lorup. Als sie kurz vor der dortigen Kreuzung einen Sattelzug überholten wollte, beabsichtigte der LKW-Fahrer nach links abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, brach die Frau den Überholvorgang ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Frau aus Werlte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

