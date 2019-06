Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh-Motorradhelm gestohlen

Bild-Infos

Download

Werpeloh (ots)

Zwischen dem 23.-26.Mai wurde aus einem Gebüsch in der Straße Zum Jägerhof ein auffälliger Motorradhelm gestohlen. Auch eine passende Brille und Motorradhandschuhe wurden entwendet. Die Tatzeit fällt in die sogenannte 72-Stunden-Aktion der Katholischen Landjugendbewegung. In dieser Zeit engagieren sich junge Menschen für spezielle soziale Projekte. Auch der Geschädigte hat dabei mitgewirkt und für diese Zeit die gestohlenen Gegenstände dort deponiert.

Zeugen werden gebeten, die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell