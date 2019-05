Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Älterer Herr von Auto angefahren

Meppen (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Straße An der Herrschwiese zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-jähriger Mann wurde dabei, anders als zunächst befürchtet, nur leicht verletzt. Er schob sein Fahrrad gegen 14.40 Uhr in Höhe der Straße Kuhweide über die Fahrbahn. Dabei übersah er ein kreuzendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der ältere Herr stürzte und verletzte sich. Er wurde zunächst ins Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte sich heraus, dass er keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

