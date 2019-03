Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Shisha Bar

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.03.) sind Unbekannte in eine Shisha Bar eingedrungen und haben das Wechselgeld gestohlen.

Mitarbeiter hatten in am frühen Morgen gegen 02.00 Uhr die Bar verschlossen verlassen. Als dann Mittwochmittags gegen 13.15 Uhr das Lokal wieder geöffnet wurde, fiel der Einbruch sofort auf. Die Diebe hatten versucht zwei Spielautomaten aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Mit dem Wechselgeld aus der Kasse flüchteten sie vermutlich durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

