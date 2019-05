Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Drei Verletzte nach Unfall auf Autobahn

Walchum (ots)

Am 3. Mai ist es auf der A31 in Richtung Norden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Ein 88-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr wollte gegen 14.30 Uhr mit seinem Kia Stonic vom rechten Fahrstreifen auf den Parkplatz Walchum-Ost abfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei in der Rechtskurve des Rastplatzes von der Fahrbahn ab, stieß gegen die linke Leitplanke sowie mehrere Verkehrsschilder und blieb anschließend im Grünstreifen stehen. Der Fahrer sowie die 93- und 81-jährigen weiteren Insassen des Autos, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell