Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hengelostraße schwer verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Euregiostraße in Richtung Denekamper Straße unterwegs. An der Hengelostraße überquerte er die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten, und wurde von einem PKW erfasst. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

