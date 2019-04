Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kellerbrand

Meppen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Stadtforst in Meppen. Nach bisherigem Ermittlungsstand brach das Feuer in einem Kellerraum aus. Da dichter Rauch durch das Treppenhaus zog, konnten die Bewohner ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Feuerwehr war mit 35 Männern im Einsatz und konnte ein Ausbreiten des Feuers vom Keller auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /mal

