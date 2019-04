Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizeibeamter nach Widerstand verletzt

Sögel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.45 Uhr, wollten Polizeibeamte einen Rollerfahrer an der Hauptstraße kontrollieren. Der Fahrer versuchte, durch die Sackgasse "Kleiner Weg" zu flüchten. Der Rollerfahrer wendete und versuchte wieder aus der Sackgasse herauszufahren. Ein Polizeibeamter schnitt ihm zu Fuß den Weg ab. Statt anzuhalten, erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit und fuhr auf den Polizisten zu. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Polizisten und dem Roller, infolge derer der Rollerfahrer und der Polizist zu Boden stürzten. Der Fahrer konnte überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Der 15-jährige Junge wurde zur Polizeiwache gebracht und in die Obhut seiner Eltern übergeben. Grund für das Fluchtverhalten war vermutlich der fehlende Führerschein für den Roller. Der Jugendliche wird sich wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten müssen. Der Polizeibeamte wurde im Krankenhaus in Sögel ambulant behandelt und musste seinen Dienst verletzungsbedingt beenden. /mal

