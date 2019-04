Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wippingen - Schwerer Verkehrsunfall

Wippingen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der Straße Strootburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die Fahrerin eines Audi 3 einen Fiat 500 überholen. Der Fahrer des Fiat beabsichtigte in diesem Moment, nach links in eine bislang ungewidmete neu erbaute Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß und der Audi überschlug sich mehrfach. Die 19-jährige Fahrerin und die 20-jährige Beifahrerin des Audi wurden jeweils mit lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 58-jährige Fahrer des Fiat und seine ebenfalls 58-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Strootburg ab der Einmündung "Neudörpener Straße" komplett gesperrt. /mal

