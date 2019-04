Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Auto beschädigt

Meppen (ots)

Am Freitag, in dem Zeitraum von 10:30 bis 10:45 Uhr, ereignete sich in Meppen ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Chevrolet Orlando beschädigt wurde. Der Chevrolet stand zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand der Straße Binsenweg am Wendeplatz hinter der Sophienapotheke und dem Ärztehaus. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den geparkten Chevrolet an der Beifahrerseite. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeidienstelle in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 aufzunehmen. /mal

