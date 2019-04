Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - Unfall auf der A 30

Quendorf (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 56-jähriger Pole mit seinem Auto die A 30 in Richtung Niederlande. Zwischen den Anschlussstellen Schüttorf Nord und Bad Bentheim überholte er den Sattelzug eines 28-jährigen, der ebenfalls polnischer Staatsbürger ist. Während des Überholvorgangs lenkte der 56-jährige Fahrer sein Auto versehentlich zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Dieseltank der Sattelzugmaschine. Der Sattelzug selbst kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Außenschutzplanke und kam im Anschluss auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Durch den Anprall wurde der linke Tank des LKW , der mit ca. 600 Litern Diesel befüllt war, stark beschädigt. Dadurch verteilte sich der Kraftstoff auf dem Haupt- und dem Standstreifen auf einer Fläche von ungefähr 1000 Quadratmetern. Die Autobahnpolizei Lingen richtete aus diesem Grund sofort mit zwei Funkstreifenwagen eine halbseitige Sperrung der Autobahn ein, die später von der Autobahnmeisterei übernommen wurde. Die angeforderte freiwillige Feuerwehr aus Schüttorf war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehrmänner fingen den Rest des auslaufenden Diesels auf und errichteten Sperren, um das Ablaufen des Diesels in das Erdreich zu verhindern. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt. Das mit Diesel kontaminierte Erdreich wurde ausgekoffert und sachgemäß entsorgt. Die Autobahn wurde nach dem Ende der Arbeiten gegen 23.40 Uhr wieder komplett freigegeben. /mal

