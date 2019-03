Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - LKW von Windböe erfasst

Osterwald (ots)

Heute Morgen kam es gegen 10:20 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer fuhr mit seinem Gespann die Lingener Straße in Richtung Wietmarschen, als er in einer Linkskurve von einer Windböe erfasst und gegen einen Straßenbaum gedrückt wurde. Die Seite des Aufliegers wurde so stark beschädigt, dass sie aufriss. Auch die Heckklappen wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes abgerissen. Der LKW hatte Hähnchenmist geladen. Dieser ergoss sich in Teilen über die Fahrbahn. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Der LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

